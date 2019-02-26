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Зінченко: За два дні важлива гра, емоції залишили в роздягальні

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Зінченко: За два дні важлива гра, емоції залишили в роздягальні

Грати в Манчестер Сіті задоволення.

Так вважає український легіонер англійського клубу Олександр Зінченко, слова якого наводить sport.ua.

"Ми продовжуємо боротися за три кубки. У нас за два дні дуже важлива гра, тому емоції залишили в роздягальні. Завжди відчував довіру від Гвардіоли, інакше я б в цій команді не був. Хочеться грати частіше, неважливо зараз або раніше. Грати в такій команді — одне задоволення.

Якщо ти частина цієї команди, ти повинен бути готовий вийти хоч на хвилину, хоч на 120 хвилин, неважливо. Ми відчуваємо себе, як одна сім'я і стали більш впевнені. Я все ще молодий і вчуся, але з кожним днем ​​приходить все більше і більше впевненості. Починаю звикати до нової позиції, і десь став рішучіше діяти, тому що ігри — це досвід", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Олександр став найкращим гравцем фіналу за версією авторитетного порталу Whoscored. Його команда перемогла в серії пенальті та взяла перший титул 2019 року.

Джерело - Sport.ua.

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