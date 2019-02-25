Зінченко став найкращим гравцем фінального матчу Кубка англійської ліги. ФОТО

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з найкращих гравців у фінальному матчі Кубка ліги проти Челсі.

За даними авторитетного статистичного порталу WhoScored Зінченко отримав за матч проти Челсі оцінку 8,34. Другим став "аристократ" Сесар Аспілікуета – 8,25.

Українець зробив 129 дотиків до м'яча, віддав 78 точних пасів (88%), здійснив один обіграш, виграв 4 верхові дуелі.

Також Зінченко зробив 9 спроб відібрати м'яч, 8 з яких стали успішними. Це найкращий показник в складі обох команд.

Зауважимо, що цей трофей став для Олександра 4-м у складі містян. Минулого року він став переможцем АПЛ, Суперкубка Англії та володарем Кубка ліги.

Джерело - Чемпіон.