Шахтар - Олександрія: стартові склади команд на матч чемпіонату України

Сьогодні, 25 лютого, проведе матч 19 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.
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Стали відомі стартові склади команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
19-й тур
25 лютого
Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Олександрія: Паньків, Пашаев, Шендрик, Гречишкін, Стецьків, Банада, Запорожан, Дедечко, Ковалец, Полярус, Лучкевич.
Джерело - Чемпіон.