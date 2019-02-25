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Динамо - Зоря 4:0. Динамо громить Зорю. ОНЛАЙН

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Дві українки оновили особистий рекорд у світовому рейтингу
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Фінансування футболу і тенісу 2019-го року збільшилося
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У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза
Вчора 23:00 2617
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23.02.2019 23:59 1965
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
23.02.2019 23:00 2710
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
23.02.2019 20:20 4247
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Шахтар - Олександрія: стартові склади команд на матч чемпіонату України

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Шахтар - Олександрія: стартові склади команд на матч чемпіонату України

Сьогодні, 25 лютого, проведе матч 19 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

 Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Стали відомі стартові склади команд.

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Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

25 лютого

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Олександрія: Паньків, Пашаев, Шендрик, Гречишкін, Стецьків, Банада, Запорожан, Дедечко, Ковалец, Полярус, Лучкевич.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Шахтар, #онлайн, #Олександрія
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