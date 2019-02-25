Шахтар - Олександрія: анонс і прогноз матчу 19-го туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

25 лютого

19:00, стадіон Металіст (Харків)

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 86 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 20 матчів: +17=2-1 м’ячі 41-14

На полі Шахтаря — 9 матчів: +8=0-1 м’ячі 19-4

В УПЛ зіграно 15 матчів: +13=1-1 м’ячі 31-11

На полі Шахтаря — 7 матчів: +6=0-1 м’ячі 15-3.

Останній матч на полі Шахтаря

17.11.2017. 16-й тур Чемпіонату України-2017/2018

Шахтар — Олександрія 1:2

Голи: 0:1 - 15 Полярус, 1:1 - 18 Бернард, 1:2 - 27 Полярус.

Шахтар забиває голи у всіх матчах із Олександрією.

Цікаві факти та можливі події

Олександрія з 29 вересня не пропускає гостьових голів в УПЛ впродовж 331-ї хвилини.

300-й матч в УПЛ може зіграти Андрій П'ятов, 250-й — Тарас Степаненко (обоє — Шахтар).

Шахтар на своєму полі може 60-й раз в УПЛ зіграти внічию.

Безпрограшна серія "гірників" в Чемпіонаті з 11 серпня триває 15 ігор: +12=3.

50-й гол в УПЛ може забити Марлос із Шахтаря.

Шахтар при Паулу Фонсеці може здобути 30-ту домашню перемогу в УПЛ.

Новачок "гірників" Валерій Бондаренко першу частину Чемпіонату провів саме в Олександрії, де, як і воротар "містян" Юрій Паньків, відіграв без замін.

Шахтар при арбітру Ярославу Козику у 13-ти матчах УПЛ ще жодного разу не програвав: +12=1.

Олександрія при Ярославу Козику у Чемпіонатах не грає внічию 5 матчів поспіль: 3 перемоги та 2 поразки.

Прогноз від Чемпіона

Шахтар - Олександрія: Обидві команди заб'ють

Джерело - УПЛ.