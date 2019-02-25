Шахтар - Олександрія: анонс і прогноз матчу 19-го туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
19-й тур
25 лютого
19:00, стадіон Металіст (Харків)
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 86 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 20 матчів: +17=2-1 м’ячі 41-14
На полі Шахтаря — 9 матчів: +8=0-1 м’ячі 19-4
В УПЛ зіграно 15 матчів: +13=1-1 м’ячі 31-11
На полі Шахтаря — 7 матчів: +6=0-1 м’ячі 15-3.
Останній матч на полі Шахтаря
17.11.2017. 16-й тур Чемпіонату України-2017/2018
Шахтар — Олександрія 1:2
Голи: 0:1 - 15 Полярус, 1:1 - 18 Бернард, 1:2 - 27 Полярус.
Шахтар забиває голи у всіх матчах із Олександрією.
Цікаві факти та можливі події
Олександрія з 29 вересня не пропускає гостьових голів в УПЛ впродовж 331-ї хвилини.
300-й матч в УПЛ може зіграти Андрій П'ятов, 250-й — Тарас Степаненко (обоє — Шахтар).
Шахтар на своєму полі може 60-й раз в УПЛ зіграти внічию.
Безпрограшна серія "гірників" в Чемпіонаті з 11 серпня триває 15 ігор: +12=3.
50-й гол в УПЛ може забити Марлос із Шахтаря.
Шахтар при Паулу Фонсеці може здобути 30-ту домашню перемогу в УПЛ.
Новачок "гірників" Валерій Бондаренко першу частину Чемпіонату провів саме в Олександрії, де, як і воротар "містян" Юрій Паньків, відіграв без замін.
Шахтар при арбітру Ярославу Козику у 13-ти матчах УПЛ ще жодного разу не програвав: +12=1.
Олександрія при Ярославу Козику у Чемпіонатах не грає внічию 5 матчів поспіль: 3 перемоги та 2 поразки.
Прогноз від Чемпіона
Шахтар - Олександрія: Обидві команди заб'ють
Джерело - УПЛ.