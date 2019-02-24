Турецький гранд відкриє футбольну школу в Україні

Турецький Бешикташ має намір відкрити футбольну академію в Україні.
Про це повідомив директор школи Реджеп Йилмаз в інтерв'ю Ukrinefootball.net.
Відкриття заплановано на кінець травня, а вже в даний момент відбувається набір гравців у футбольну академію.
На даний момент Бешикташ відкриває школу лише в Одесі і відправить в Україну тренерів, щоб навчити працівників клубної культури і принципам.
За словами Йилмаза, спонсорами школи виступає українська меблева фабрика, з якою підписано контракт на 3 роки з можливістю продовження.
Нагадаємо, Коноплянка не перейшов у Бешикташ через завеликі апетити.
Також, Тренер Бешикташу заявив, що йому не потрібен Коноплянка.
Джерело - Ukrinefootball.net.