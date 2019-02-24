Де дивитися матчі 19-го туру чемпіонату України

Сьогодні, 23 лютого, стартує 19-й тур Української Прем'єр-ліги. Всі матчі туру заплановані до показу на ТБ в прямій трансляції.

Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

23.02.2018

14:00 Маріуполь - Олімпік - канал Футбол 2

17:00 Львів - Чорноморець - канал Футбол 2

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

24.02.2018

14:00 Арсенал-Київ - Десна - канал Футбол 1

17:00 Ворскла - Карпати - канал Футбол 1

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25.02.2018

18:30 Динамо - Зоря - канал 2+2

19:00 Шахтар - Олександрія - канал Футбол 1

Не пропустіть: Львів - Чорноморець: анонс матчу 19-го туру чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.