Де дивитися матчі 19-го туру чемпіонату України

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Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса

Вчора 23:00 1892
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:30 246
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Вчора 23:59 1194
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
Вчора 20:20 3710
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
Вчора 14:19 1044
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
Вчора 13:26 1684
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
Вчора 12:34 1866
Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 11:45 1218
День в історії. 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
Вчора 08:44 587
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
22.02.2019 21:31 5570
Навколо спорту
Блоги
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 1194
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 20:48 1995
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1570
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 14:57 4422 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 1920
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1474
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2948
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
22.02.2019 12:00 2012
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 924
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 758
Новини
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Де дивитися матчі 19-го туру чемпіонату України

Сьогодні 09:00 1498 0
Де дивитися матчі 19-го туру чемпіонату України

Сьогодні, 23 лютого, стартує 19-й тур Української Прем'єр-ліги. Всі матчі туру заплановані до показу на ТБ в прямій трансляції.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 

23.02.2018

14:00 Маріуполь - Олімпік - канал Футбол 2

17:00 Львів - Чорноморець - канал Футбол 2

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24.02.2018

14:00 Арсенал-Київ - Десна - канал Футбол 1

17:00 Ворскла - Карпати - канал Футбол 1

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25.02.2018

18:30 Динамо - Зоря - канал 2+2

19:00 Шахтар - Олександрія - канал Футбол 1

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Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Динамо, #Шахтар
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