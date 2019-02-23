Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік

Після зимової паузи Українська Прем'єр-ліга повернулася.

Першим офіційним матчем в українській першості став поєдинок Маріуполь - Олімпік.

Першими відкрили рахунок Олімпійці. Після спірного епізоду рефері все ж зарахував взяття воріт у виконанні Геннадія Пасіча.

Але у компенсований до першого тайму час господарі отримали право на пенальті, який реалізував Олександр Піхальонок. А вже на старті другого тайму господарі отримали право на другий пенальті. Його реалізував Андрій Борячук. Таким чином у першому офіційному матчі УПЛ 2019 року тріумфував Маріуполь.

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Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

23 лютого

Маріуполь - Олімпік 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 26 Пасіч, 1:1 – 45, пенальті Піхальонок, 2:1 – 48, пенальті Борячук.

Маріуполь: Худжамов, Биков, Чоботенко, Демірі, Полегенько, Мишньов, Піхальонок, Зубков (Тищенко, 85), Федорчук (Ігнатенко, 66), Вакула (Чурко, 79), Борячук.

Олімпік: Махновський, Вантух (Балашов, 79), Цимбалюк, Гришко, Пасіч, Ксьонз, Кольцов (Шиндер, 86), Гай, Пасіч, Діейє, Дегтярьов (Тейшейра, 66).

Попередження: Федорчук, 19, Махновський, 45.

Нагадаємо, Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

Джерело - Чемпіон.