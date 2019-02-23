Львів - Чорноморець: анонс матчу 19-го туру чемпіонату України

Українська Прем'єр-ліга
Перший етап. 19-й тур
23 лютого. Львів. Стадіон Україна. Початок о 17:00
ФК Львів - Чорноморець (Одеса)
Арбітр: Володимир Новохатній (Київ)
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 2-5
На полі Львова — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-3
В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 1-3
На полі Львова — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2
Останній матч на полі Львова
04.06.2011. 33-й тур Чемпіонату України-2010/2011 у Першій лізі
Львів — Чорноморець 0:1
Гол: 0:1 - 80 Діденко
Цікаві факти та можливі події
- Чорноморець на полях суперників може здобути 90-ту перемогу в УПЛ.
- Безпрограшна серія Львова триває в Чемпіонаті 4 гри: +1=3 і до повторення клубного рекорду залишився один матч.
- Містяни на своєму полі утримують 2 рекорді клубні серії: безпрограшну з 3-х матчів: +1=2 та гольову — 6 ігор (8 м’ячів).
- "Моряки" можуть в гостях забити 300-й гол (ще 4 м’ячі) або пропустити 500-й гол (ще 4 м’ячі) у Чемпіонатах.
- Пропускний серіал одеського клубу з 17 серпня триває в Чемпіонаті 14 ігор — 27 м'ячів.
- Ангел Червенков біля керма різних клубів проведе 40-й матч в УПЛ.
- Юрій Бакалов на чолі різних команд УПЛ може стати свідком 20-ї нічиї або 30-ї поразки свої підопічних.
- Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.
- Новачок Чорноморця Олександр Голіков в першій частині поточного Чемпіонату виступав саме за Львів.
- Арбітр Володимир Новохатній провів дебютний матч в УПЛ саме в матчі першого кола Чорноморець — Львів, який завершився перемогою містян 1:0.
- Дебютують в УПЛ асистенти арбітра Ігор Дебенко (Івано-Франківськ, у Першій лізі провів 44 гри) та Володимир Думенко (Харків, 39 ігор).
Джерело - УПЛ.