Шахтар зіграє з Олександрією, Динамо із Зорею. Розклад матчів 19-го туру чемпіонату України

Сьогодні, 23 лютого, стартує весняна частина сезону в українській Прем'єр-лізі.
19-й тур відкриють матчі Маріуполь - Олімпік та Львів - Чорноморець, а завершать уже 25-го лютого Динамо-Зоря та Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України, УПЛ
19-й тур
23.02.2019
Маріуполь - Олімпік 14:00
Львів - Чорноморець 17:00
24.02.2019
Арсенал-Київ - Десна 14:00
Ворскла - Карпати 17:00
25.02.2019
Динамо - Зоря 18:30
Шахтар - Олександрія 19:00
Нагадаємо, напередодні київське Динамо пробилося в 1/8 фіналу Ліги Європи, а донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Айнтрахта та покинув турнір.
Джерело - Чемпіон.