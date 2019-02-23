Чорноморець мінімально переграв ФК Львів

ФК Львів на стадіоні Україна програв Чорноморцю (0:1) у другому матчі 19-го туру УПЛ.
Одесити відкрили рахунок в матчі в середині першого тайму. Віталій Гошкодеря з другої спроби відправив м'яча в сітку воріт львів'ян.
У другій половині зустрічі ФК Львів намагався зрівняти рахунок, але господарям поля це не вдалося.
Після цієї перемоги Чорноморець набрав 15 очок і відірвався від останнього місця на 7 пунктів. ФК Львів з 23 очками залишається на 8-й позиції.
Чемпіонат України, УПЛ
19-й тур
23 лютого
ФК Львів – Чорноморець 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 32, Гошкодеря
Нагадаємо, Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік.
Раніше повідомлялося, Бабич: Так, у арбітра сьогодні були якісь помилки.
Джерело - Чемпіон.