Чорноморець мінімально переграв ФК Львів

ФК Львів на стадіоні Україна програв Чорноморцю (0:1) у другому матчі 19-го туру УПЛ.

Одесити відкрили рахунок в матчі в середині першого тайму. Віталій Гошкодеря з другої спроби відправив м'яча в сітку воріт львів'ян.

У другій половині зустрічі ФК Львів намагався зрівняти рахунок, але господарям поля це не вдалося.

Після цієї перемоги Чорноморець набрав 15 очок і відірвався від останнього місця на 7 пунктів. ФК Львів з 23 очками залишається на 8-й позиції.

Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

23 лютого

ФК Львів – Чорноморець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 32, Гошкодеря

Нагадаємо, Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік.

Раніше повідомлялося, Бабич: Так, у арбітра сьогодні були якісь помилки.

Джерело - Чемпіон.