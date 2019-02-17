Шевчук: У Олімпіку розраховуємо на омолодження складу

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук підвів підсумок підготовчих зборів cвоей команди перед поновленням чемпіонату України.
Про це він повідомив у інтерв'ю офіційному сайту Олімпіка.
Шевчук позитивно оцінив роботу своїх підопічних, розповівши, на чому хотів би акцентувати увагу в грі команди.
"Для мене ці два збори були цілісними - практично цілий місяць я перебував в Анталії і не виїжджав звідси. Вважаю, що збори пройшли нормально. Щось вдалося зробити, щось - ні. Але це завжди так", - сказав тренер.
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Джерело - Офіційний сайт Олімпіка.