Шевчук: У Олімпіку розраховуємо на омолодження складу

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук підвів підсумок підготовчих зборів cвоей команди перед поновленням чемпіонату України.

Про це він повідомив у інтерв'ю офіційному сайту Олімпіка.

Шевчук позитивно оцінив роботу своїх підопічних, розповівши, на чому хотів би акцентувати увагу в грі команди.

"Для мене ці два збори були цілісними - практично цілий місяць я перебував в Анталії і не виїжджав звідси. Вважаю, що збори пройшли нормально. Щось вдалося зробити, щось - ні. Але це завжди так", - сказав тренер.