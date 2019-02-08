Півзахисник Динамо може перейти в Олімпік

Роман Вантух (на фото перший зліва)

Хавбек київського Динамо Роман Вантух невдовзі може стати гравцем донецького Олімпіка.

Про це повідомляє dynamomania.

Наразі 20-річний футболіст перебуває на перегляді та вже взяв участь в товариському матчі підопічних В'ячеслава Шевчука проти молдавського Шерифа, вийшовши на поле на 46-й хвилині замість Павла Ксьонза.

У нинішньому сезоні Вантух провів 17 матчів за Динамо U-21, відзначившись у них трьома забитими м'ячами.

Раніше Олександр Хацкевич неодноразово залучав Романа до тренувань з основною командою, але дебютувати за Динамо йому поки не вдалося.

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Джерело - dynamomania.