Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО

Український форвард Євген Сердюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Jeka é reforço do Boavista 🏁



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



