Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО

Український форвард Євген Сердюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.
Jeka é reforço do Boavista 🏁— Boavista FC (@boavistaoficial) 1 февраля 2019 г.
Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.
O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.
Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV
20-річний нападник підписав контракт до 2022 року з Боавіштою.
Після 19 турів чемпіонату Португалії новий клуб Сердюка йде в зоні вильоту.
Українець раніше грав за клуб третього дивізіону Португалії Фатіма.
Нагадаємо, що захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії.
Раніше Швед перейшов у Селтік.
Джерело - Чемпіон.