Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО

Український форвард Євген Сердюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Jeka é reforço do Boavista 🏁



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV — Boavista FC (@boavistaoficial) 1 февраля 2019 г.

20-річний нападник підписав контракт до 2022 року з Боавіштою.

Після 19 турів чемпіонату Португалії новий клуб Сердюка йде в зоні вильоту.

Українець раніше грав за клуб третього дивізіону Португалії Фатіма.

Нагадаємо, що захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії.

Раніше Швед перейшов у Селтік.

Джерело - Чемпіон.