Захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії

Захисник Динамо Александар Пантич продовжить кар'єру в Сегунді.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

26-річний футболіст перейшов в Кадіс на правах оренди. Термін оренди розрахований до кінця поточного сезону. Також у клубу буде опція викупу контракту серба.

Раніше, Пантич був виключений Хацкевич з першої команди Динамо і не отримував ігрову практику в поточному сезоні.

Нагадаємо, захисник Динамо буде прооперований та пропустить залишок сезону.

Також, екс-нападник Динамо перейшов у клуб другого дивізіону Туреччини.

Джерело - Чемпіон.