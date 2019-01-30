Захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії

Захисник Динамо Александар Пантич продовжить кар'єру в Сегунді.
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
26-річний футболіст перейшов в Кадіс на правах оренди. Термін оренди розрахований до кінця поточного сезону. Також у клубу буде опція викупу контракту серба.
Раніше, Пантич був виключений Хацкевич з першої команди Динамо і не отримував ігрову практику в поточному сезоні.
Нагадаємо, захисник Динамо буде прооперований та пропустить залишок сезону.
Також, екс-нападник Динамо перейшов у клуб другого дивізіону Туреччини.
Джерело - Чемпіон.