Арсенал включив у заявку Кардіффа зниклого футболіста. ФОТО

Працівники лондонського Арсенала включили Еміліано Салу в список футболістів Кардіффа на матч в 24-го туру чемпіонату Англії.

Про це свідчить фото програмки на матч.

Нагадаємо, літак з Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

Поєдинок Арсенал – Кардіфф відбудеться сьогодні, 29 січня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

Нагадаємо, Мессі закликав не припиняти пошуки зниклого гравця Кардіффа.

Раніше повідомлялося, що Кардіфф заплатить Нанту за трансфер зниклого форварда.

Джерело - Чемпіон.