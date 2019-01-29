Арсенал включив у заявку Кардіффа зниклого футболіста. ФОТО

Працівники лондонського Арсенала включили Еміліано Салу в список футболістів Кардіффа на матч в 24-го туру чемпіонату Англії.
Про це свідчить фото програмки на матч.
Tonight's programme 🌻 pic.twitter.com/jttb51QSMx— Sam (@the_cannon) 29 січня 2019 р.
Нагадаємо, літак з Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.
Поєдинок Арсенал – Кардіфф відбудеться сьогодні, 29 січня, стартовий свисток пролунає о 21:45.
Нагадаємо, Мессі закликав не припиняти пошуки зниклого гравця Кардіффа.
Раніше повідомлялося, що Кардіфф заплатить Нанту за трансфер зниклого форварда.
Джерело - Чемпіон.