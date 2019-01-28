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Кардіфф не хоче виплачувати суму трансферу за Салу

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Кардіфф не хоче виплачувати суму трансферу за Салу

Кардіфф не хоче виплачувати суму трансфера Нанту за зниклого форварда Еміліано Салу .

Про це повідомляє xsport.ua з посиланням на The Telegraph.

Валлійська клуб почне розслідування, оскільки хоче з'ясувати всі обставини зникнення 28-річного аргентинця. Також, клуб готує судовий позов про халатність агента гравця. Кардіфф обурений тим, що Сала перетинав Ла-Манш на одномоторному літаку Piper Malibu 1984 року, тоді як пілотом був чоловік, який не має ліцензії на перевезення пасажирів. Переліт організував агент Сали і посередник в угоді Марко Маквй.

Кардіфф повинен виплатити Нанту за Салу 20 мільйонів євро. Попри страховку від нещасних випадків, клуб втратить на трансфері близько 14 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мессі закликав не припиняти пошуки зниклого гравця Кардіффа.

Раніше повідомлялося, що Кардіфф заплатить Нанту за трансфер зниклого форварда.

Джерело - xsport.ua.

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