Буяльський: Арбітри повинні з повагою ставитися до футболістів

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вважає, що арбітр помилився, зарахувавши перший гол Олександрії у матчі 16-го туру Української Прем'єр-ліги.

Слова гравця цитує офіційний сайт київського клубу

"В епізоді з першим пропущеним м'ячем я був першим на підбиранні, але, коли почав рухатися, відчув руку на своїй спині і впав. На мій погляд, чистий фол. Але арбітр дозволив продовжити атаку, і нам забили гол. Підбігаємо до нього, а він розповідає, як потрібно грати в футбол, клоунами називає. Арбітри також повинні з повагою ставитися до футболістів", - сказав Буяльський.

Нагадаємо, Динамо програло Олександрії.

Джерело - Динамо.