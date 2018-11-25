Динамо програло Олександрії та втратило другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ

В 16-му турі української Прем'єр-Ліги Олександрія переграла київське Динамо.

Господарі відкрили рахунок на самому старті зустрічі. Екс-динамівець Цуріков ударом з льоту прошив Бойка.

Та динамівці зрівняли рахунок ще в першому таймі. Кияни створили чисельну більшість у воротарському Олександрії, а ідеальний навіс Кендзьори реалізував Вербич.

На 55-й Бойко невиправдано вийшов з воріт і привіз пенальті, грубо налетівши на Цурікова.

Запорожан впевнено переграв голкіпера киян – Олександрія вдруге вийшла вперед.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

25 листопада

Олександрія - Динамо 2:1 (1:1)

Голи 1:0 - 3 Цуріков, 1:1 - 33 Вербич, 2:1 - Запорожан.

Олександрія: Паньків, Бабогло, Бондаренко, Ковалець, Цуріков, Запорожан (К), Сітало, Шастал, Гречишкін, Банада, Задерака.

Динамо: Бойко, Сидорчук (К), Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Буяльський, Кадар, Кедзьора.

Джерело - Чемпіон.