Динамо програло Олександрії та втратило другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ

В 16-му турі української Прем'єр-Ліги Олександрія переграла київське Динамо.
Господарі відкрили рахунок на самому старті зустрічі. Екс-динамівець Цуріков ударом з льоту прошив Бойка.
Та динамівці зрівняли рахунок ще в першому таймі. Кияни створили чисельну більшість у воротарському Олександрії, а ідеальний навіс Кендзьори реалізував Вербич.
На 55-й Бойко невиправдано вийшов з воріт і привіз пенальті, грубо налетівши на Цурікова.
Запорожан впевнено переграв голкіпера киян – Олександрія вдруге вийшла вперед.
Чемпіонат України, УПЛ
16 тур
25 листопада
Олександрія - Динамо 2:1 (1:1)
Голи 1:0 - 3 Цуріков, 1:1 - 33 Вербич, 2:1 - Запорожан.
Олександрія: Паньків, Бабогло, Бондаренко, Ковалець, Цуріков, Запорожан (К), Сітало, Шастал, Гречишкін, Банада, Задерака.
Динамо: Бойко, Сидорчук (К), Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Буяльський, Кадар, Кедзьора.
Джерело - Чемпіон.