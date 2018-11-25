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Мілан у компенсований час втратив перемогу над Лаціо. ВІДЕООГЛЯД

Сьогодні 22:50 303 0
Мілан у компенсований час втратив перемогу над Лаціо. ВІДЕООГЛЯД

Мілан в матчі 13 туру Серії А в Римі втратив перемогу над Лаціо.

Перевагою практично весь матч володіла команда Індзагі, проте втілити її в забитий м'яч римлянам не вдавалося.

Мілан в одній з атак другого тайму все ж забив, хоча зробив це не без допомоги захисника суперника Волласа. На 78-й хвилині Кессі пробив з-за меж штрафного, а бразилець, намагаючись прийняти удар на себе, переправив м'яч в свої ворота.

Фінальний штурм Лаціо приніс успіх. Корреа виявився сам у лінії штрафної і пробив точно в кут воріт Доннарумма на 4-й доданій хвилині.

Чемпіонат Італії, Серія А

13 тур

25 листопада

Лаціо - Мілан 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 78 Кессі, 1:1 - 94 Корреа

Нагадаємо, Ювентус не відчув проблем в матчі зі СПАЛом.

Також, нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович близький до переходу в Мілан.

Джерело - Чемпіон.

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