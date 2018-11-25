Мілан у компенсований час втратив перемогу над Лаціо. ВІДЕООГЛЯД

Мілан в матчі 13 туру Серії А в Римі втратив перемогу над Лаціо.
Перевагою практично весь матч володіла команда Індзагі, проте втілити її в забитий м'яч римлянам не вдавалося.
Мілан в одній з атак другого тайму все ж забив, хоча зробив це не без допомоги захисника суперника Волласа. На 78-й хвилині Кессі пробив з-за меж штрафного, а бразилець, намагаючись прийняти удар на себе, переправив м'яч в свої ворота.
Фінальний штурм Лаціо приніс успіх. Корреа виявився сам у лінії штрафної і пробив точно в кут воріт Доннарумма на 4-й доданій хвилині.
Чемпіонат Італії, Серія А
13 тур
25 листопада
Лаціо - Мілан 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 78 Кессі, 1:1 - 94 Корреа
Нагадаємо, Ювентус не відчув проблем в матчі зі СПАЛом.
Також, нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович близький до переходу в Мілан.
Джерело - Чемпіон.