Швед: Докладу максимум зусиль, щоб бути гідним виступати за збірну

Дебютант збірної України Мар'ян Швед розповів про враження від перебування в лавах головної команди країни.
Його слова наводить Sport.ua.
"У збірній довелося діяти не на брівці, а більш компактно з іншими гравцями середньої зони. Якщо відверто, то мені дуже сподобався мікроклімат у збірній, тим більше, що зараз там багато моїх однолітків. Тому я докладу максимум зусиль, щоб бути гідним виступати за головну команду країни", — заявив гравець.
Нагадаємо, Швед вийшов на заміну в матчі з Туреччиною.
Також Мар'ян відмовився переходити в Динамо.
Джерело - Sport.ua.