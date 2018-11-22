Швед: Докладу максимум зусиль, щоб бути гідним виступати за збірну

Дебютант збірної України Мар'ян Швед розповів про враження від перебування в лавах головної команди країни.

Його слова наводить Sport.ua.

"У збірній довелося діяти не на брівці, а більш компактно з іншими гравцями середньої зони. Якщо відверто, то мені дуже сподобався мікроклімат у збірній, тим більше, що зараз там багато моїх однолітків. Тому я докладу максимум зусиль, щоб бути гідним виступати за головну команду країни", — заявив гравець.