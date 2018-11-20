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Швед емоційно прокоментував дебют за збірну України

Вчора 23:49 478 0
Швед емоційно прокоментував дебют за збірну України

Форвард Карпат Мар’ян Швед поділився враженням від дебютного матчу за збірну України. 

Про це повідомляє Футбол 2. 

"Вважаю, це найголовніший день в моїй кар'єрі, тому що дебютував за головну команду нашої країни, за яку всі вболівають. Дуже вдячний всім за підтримку, хто мене підтримував. Радий, що дебютував. Шкода, що не виграли, але нічого, будемо намагатися в наступних матчах радувати наших уболівальників", - сказав Швед.

У товариському матчі проти збірної Туреччини Мар’ян Швед дебютував за збірну України

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Джерело - Футбол 1/2.

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