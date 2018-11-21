Швед відмовився переходити до Динамо. ВІДЕО

Форвард збірної України Мар’ян Швед у 2015 році відмовив Динамо, заради переходу до Севільї.

Про це повідомляє FootballHub.

"Перед Севільєю я відмовився переходити до Динамо. Тато говорив їхати грати до Європи. Але в Європі не вийшло, може, варто було перейти в Динамо", - зініався Швед.

Водночас нападник Карпат не зміг відповісти, де б він хотів продовжити кар’єру - у шахтарі, чи Динамо.

"Це два топ-клуби УПЛ. А Шахтар не лише в УПЛ, але й у Європі, грає в Лізі чемпіонів постійно. Де б хотів? Не знаю, 50 на 50", - сказав Швед.

Нагадаємо, Мар’ян Швед дебютував у збірній України у товариській грі проти Туреччини.

Швед емоційно прокоментував свій дебют у національній команді.

Джерело - FootballHub.