Динамо та Шахтар націлилися на 19-річного бразильця

Цілий ряд європейських клубів, включаючи двох українських грандів - Шахтар і Динамо цікавляться 19-річним бразильським захисником Віторії Лукасом Рібейро.
За інформацією Correio, гравцем також цікавляться Бетіс, Севілья, Атлетіко і Бенфіка.
Відзначимо, що хлопець лише в серпні цього року був переведений в основну команду Віторії, і в поточному сезоні в чемпіонаті Бразилії зіграв 13 матчів.
Контракт футболіста з його нинішнім клубом розрахований до 2021 року.
Нагадаємо, Динамо здолало Олімпік у контрольному матчі.