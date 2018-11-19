Динамо та Шахтар націлилися на 19-річного бразильця

Цілий ряд європейських клубів, включаючи двох українських грандів - Шахтар і Динамо цікавляться 19-річним бразильським захисником Віторії Лукасом Рібейро.

За інформацією Correio, гравцем також цікавляться Бетіс, Севілья, Атлетіко і Бенфіка.

Відзначимо, що хлопець лише в серпні цього року був переведений в основну команду Віторії, і в поточному сезоні в чемпіонаті Бразилії зіграв 13 матчів.

Контракт футболіста з його нинішнім клубом розрахований до 2021 року.

Нагадаємо, Динамо здолало Олімпік у контрольному матчі.

Тим часом захисник Шахтаря відновився після травми.