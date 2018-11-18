Буено, Хоцяновський та Гармаш принесли перемогу Динамо над Олімпіком

Київське Динамо провело контрольний поєдинок з донецьким Олімпіком.
Переможцем матчу вийшли саме кияни.
Буено, відкрив рахунок на 25-й хвилині. А подвоїв перевагу на 83 хвилині Хоцяновський. Остаточний рахунок на першій компенсованій хвилині встановив Гармаш.
Контрольний поєдинок
18 листопада
Динамо — Олімпік 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 25 Буено, 2:0 — 83 Хоцяновський, 3:0 — 90+1 Гармаш.
Динамо: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Че-Че, Шепелєв, Морозюк, Кравченко, Сідклей, Андрієвський, Буено, Бєсєдін.
Запасні: Рудько, Очигава, Романчук, Гармаш, Копитов, Хоцяновський.
Олімпік: Махновський, Зубейко, Гришко, Цимбалюк, Немчанінов, Гай, Кольцов, Влад Шарай, Кравчук, Балашов, Шиндер.
Нагадаємо, гравець Динамо може зіграти у складі Хорватії.
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Джерело - Чемпіон.