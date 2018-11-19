Вацко: Нехай Шевченко програє всі контрольні матчі, але виведе команду на Євро

Відомий журналіст і коментатор Віктор Вацко поділився думками про поразку України в матчі зі Словаччиною.

Про це він розповів у ефірі телеканалу Футбол.

"Добре, що у нас з'явився тренер, який почав сміливо варіювати тактикою і складом. Мені таке подобається більше, ніж перемога команди Фоменка в товариському матчі над Уельсом, коли провели лише одну заміну. Навіть така поразка дозволить тренерському штабу зробити потрібні висновки. Можливо, це була підготовка до матчів з ТОП-збірними. Ніхто з наших центральних захисників не має досвіду гри в три захисники. Дуже напрошується в таку схему Ярослав Ракицький, який вміє починати атаки. У матчі проти Словаччини вистачало проблем з точки зору організації гри. Збірна України часто позиційно не встигала за суперником. Але це був матч без особливого турнірного значення. Головний тренер збірної повинен вирішувати найважливіші турнірні завдання. Нехай Андрій Шевченко програє всі контрольні матчі, але виведе команду на Євро. Олег Блохін програвав усі товариські матчі перед кваліфікацією на Чемпіонат Світу, але ніхто цього не пам'ятає, бо він виконав головне завдання", — сказав Вацко.