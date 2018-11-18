Павелко: Краще програти в матчі, який нічого не вирішує

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував поразку від Словаччини.

Його слова наводить Терикон.

"Звичайно, мені шкода, що команді не вдалося завершити виступ у груповому етапі першого розіграшу Ліги націй на позитивній ноті. Але ж всі прекрасно розуміли, що цей матч для нас нічого не вирішує. Збірна України достроково виконала завдання і забезпечила собі перше місце в групі ще в харківському поєдинку зі збірною Чехії.

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Тому для тренерського штабу Андрія Шевченка поєдинок в Трнаві був хорошою можливістю поекспериментувати. Чому ні? Це нормальна практика для багатьох тренерів. Так, експеримент вийшов невдалим, якщо дивитися на результат. Але краще програти в матчі, який вже нічого не вирішує, і отримати хороший матеріал для аналізу і виправлення помилок на майбутнє, ніж битися за виживання в дивізіоні B до останнього, як наші суперники", — зазначив Павелко.