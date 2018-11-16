Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги націй

Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі другої групи дивізіону С Ліги націй Греція — Естонія.
Гра відбудеться 18 листопада.
Головним рефері буде Євген Арановський. В полі йому допомагатимуть Сергій Беккер і Олег Плужник. Додатковими помічниками призначені Сергій Бойко та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр - Семен Шлончак.
Нагадаємо, текстову трансляцію матчу Словаччина — Україна читайте на нашому сайті.
Тим часом триває трансляція матчу молодіжних команд України та Грузії.
Джерело - УЄФА.