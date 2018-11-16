Словаччина - Україна: текстова онлайн-трансляція

Сьогодні збірна України проведе свій останній матч Ліги Націй у групі В проти збірної Словаччини.

Початок гри о 21:45, 16 листопада.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

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У першій грі між сьогоднішніми суперниками, яка відбулася 9-го вересня у Львові, перемогу світкували підопічні Шевченка, завдяки голу Андрія Ярмоленка (1:0).

Нагадаємо, що збірна України, перемігши в Харкові Чехію, достроково пробилася до елітного дивізіону Ліги Націй.

Джерело - Чемпіон.