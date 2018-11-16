Кадар допоміг Угорщині перемогти Естонію. ВІДЕО

Гравець Динамо Тамаш Кадар разом зі збірною Угорщини переграв Естонію.

У дивізіоні С збірна Угорщини вдома приймала команду естонців.

Динамівець Тамаш Кадар вийшов на поле з перших хвилин і відіграв увесь матч. Його команда перемогла з рахунком 2:0. Голи забивали Віллі Орбан і Адам Салаї.

Ліга націй

5 тур

Угорщина — Естонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 8 Орбан, 2:0 — 69 Салаї

Відзначимо, що збірна Угорщини продовжує вести боротьбу за другу сходинку в своїй групі. За тур до кінця відставання від греків складає два пункти.

Нагадаємо, Україна на виїзді гратиме проти Словаччини.

Текстову трансляцію матчу читайте на сайті.

Джерело - Чемпіон.