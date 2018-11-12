УЄФА може перенести матчі єврокубків на вихідні

УЄФА може змінити розклад єврокубків.

Керівництво спілки розглядає варіант з перенесенням матчів на вихідні, щоб протистояти можливому створенню Суперліги європейських клубів.

Матчі національних чемпіонатів в такому випадку проводитимуться в середині тижня.

Раніше Football Leaks повідомив, що низка клубів обговорюють створення Суперліги. Передбачається, що в ній 11 команд-засновників будуть захищені від вильоту. Ще п'ять команд, які не будуть застраховані від вильоту, планується запросити на правах гостей.

Нагадаємо, проти суперліги виступили очільники ФІФА та УЄФА.

Джерело - AS.