Суперклуби Європи створять свою лігу

Топ-клуби Європи в 2021 році створять Суперлігу

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на Football Leaks.

Джерело стверджує, що ініціатором цієї ідеї виступає Баварія, яка вже провела зустріч з іншими клубами. Суперліга прийде на заміну Лізі чемпіонів, яка перестане існувати.

Творцями Суперліги стануть 11 клубів (Баварія, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуль і Мілан), які вийдуть з UEFA і протягом 20 років їм буде гарантована участь в турнірі. Ще п'ять клубів буду запрошені в якості "гостей". У першому розіграші ними стануть Атлетіко, дортмундська Боруссія, Інтер, Марсель і Рома.

Юридичне оформлення угоди між клубами має відбутися в листопаді 2018.

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Джерело - xsport.ua.