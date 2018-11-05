Президент УЄФА: Я буду боротися проти Суперліги

Президент УЄФА Александр Чеферін виступає проти створення європейськими топ-клубами Суперліги.

Про це повідомляє ESPN.

Чеферін заявив, що він проти нового європейського турніру, в якому, за інформацією Football Leaks, повинні взяти участь 16 кращих європейських клубів.

"Це зашкодить футболу у всьому світі. Це буде нудно, у мене немає ніяких сумнівів. Дивитися матч Ювентус - Баварія щотижня набагато нудніше, ніж, переглядати Ювентус - Торіно. Я буду боротися проти такої Суперліги і робити все, що в моїх силах. Якщо ми говоримо про подібну закриту систему, то можна забути про згуртованість та розвиток футболу", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, європейські суперклуби мають намір запустити у 2021 році власну лігу.

Раніше, Харків висунув свою кандидатуру на проведення матчі за Суперкубок УЄФА.

Джерело - ESPN.