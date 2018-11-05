Президент ПФЛ: Інгулець почав будувати стадіон, Колос розпочне модернізацію арени

Президент ПФЛ Сергій Макаров поділився думкою про розширення Української Прем'єр-ліги до 16 клубів.

У програмі Профутбол він розповів.

"Ми розуміємо, що ослабимо себе, але з іншого боку ми всі працюємо на вершину піраміди — на УПЛ, тому ми до цього готові. Щонайменше чотири. Далі дивіться — Інгулець вже почав будувати новий стадіон, навіть за мірками єврокубків. Він робить все правильно, з запасом розвиває інфраструктуру. Планують закінчити будівництво до кінця цього сезону. У випадку з Колосом, наскільки ми знаємо, вже восени, в листопаді, починають модернізацію свого стадіону. Планують закінчити її наприкінці цього сезону", — сказав Макаров.