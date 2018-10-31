Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України

Завершилися перші ігри 1/8 Кубку України з футболу.

Дніпро-1 на виїзді не залишив жодних шансів Калушу, Львів мінімально переграв Гірник, а Маріуполь зганьбився у Петрово.

Калуш - СК Дніпро-1 - 0:3

Голи: 0:1 - 22 Мигунов, 0:2 - 32 Назаренко, 0:3 - 41 Куліш

Гірник - ФК Львів - 0:1

Гол: 0:1 - 80 Аугусто

Інгулець - Маріуполь - 3:1

Голи: 1:0 - 24 Козлов(П), 2:0 - 45 Хучбаров, 3:0 - 61 Кобуладзе, 3:1 - 83 Полегенько(П)

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Джерело - Чемпіон.