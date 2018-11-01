Ріанчо: Я впевнений у всіх: президенті клубу, віце-президента, навіть в Путіні!

Виконувач обов'язків головного тренера московського Спартака Рауль Ріанчо після перемоги над Анжи в Кубку Росії розповів про те як почсуваєтсья на новій посаді.

Слова керманича наводить Спорт-Експрес.

"Я корінням з Расінга Сантандер і пам'ятаю часи, коли до нас приїхали російські футболісти: Шустиков, Радченко, Ульянов, Файзулін. У мене в Росії багато друзів, вони надсилають різну інформацію. Я прошу це не робити — не показувати всі ці опитування. Це тотальний абсурд! Зараз обов'язки тренера виконую я. І я впевнений у всіх: президенті клубу, віце-президенті, навіть в Путіні! Я тут і моя мрія стала реальністю. Хочу поділитися цією мрією з вами. Яка там ймовірність, що я залишуся, за цими опитуваннями? Я б сам поставив лайк, але, як і кожен виборець, можу проголосувати тільки раз. А якщо без жартів, дякую Спартаку за честь", — сказав Ріанчо.