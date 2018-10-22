Леоненко жорстко розкритикував Ріанчо

Колишній футболіст збірної України та Динамо, а нині експерт Віктор Леоненко розкритикував іспанського фахівця Рауля Ріанчо, якого призначили виконувачем обов'язки головного тренера московського Спартака.

Цитує експерта Sport24.

"Слава Богу, з Ріанчо не працював. Що про нього сказати? Пустушка, як і Сергій Ребров. Хоча, Спартаку він може і підійти. Спартак грає як Барселона. Щоправда, давно не бачив гри російського клубу. Пам'ятаю нормальний Спартак, а хто такий цей Каррера, взагалі не знаю. Фактично, він повторив шлях Реброва. Той виграв з Динамо чемпіонат, тому що через всі ці події кияни багато ігор провели вдома. Ріанчо йому допомагав. Він така людина, яка — не говоритиму це погане слово... Він був в Рубіні, ще десь. І всюди були провали", — говорить одіозний експерт.