Саленко: Ріанчо завжди прагнув стати першим тренером

Український нападник Олег Саленко поділився думкою про конфлікт виконувача обов'язків головного тренера Спартака Рауля Ріанчо і головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Його слова наводить Спорт-Експрес.

"У нього такий характер, розумієте? Ріанчо завжди прагнув все робити сам. Хотів усім командувати і всіх керувати, хоча головний тренер — Шевченко. Як наслідок, стався конфлікт інтересів. Пішов такий ось розбаланс. Ріанчо хотів, щоб гравці тренувалися за його методиками. А ФФУ стала на бік Шеви", — сказав Саленко.

Окрім цього екс-динамівець розповів, навіщо Ріанчо взяли у збірну.

"Його взяли, щоб він допоміг освоїтися Шевченкові. Досвіду в іспанця було побільше. Коли Шева вже адаптувався до нової ролі, нотації іспанця виявилися непотрібні. Є головний тренер, все повинно підпорядковуватися його вимогам. Але у Ріанчо було своє бачення ситуації. Іспанець завжди прагнув стати першим тренером. Що ж, нехай тепер покаже себе в Спартаку. Дорвався", — заявив Саленко.

Нагадаємо, Ріанчо очолив московський Спартак.

Окрім цього назвав колектив московців найкращим у його кар'єрі.

Джерело - Спорт-Експрес.