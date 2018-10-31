Кучер відзначився красивим голом за Кайсеріспор в Кубку Туреччини

Український захисник Олександр Кучер відзначився голом у останньому матчі Кайсеріспору у Кубку Туреччини.

Про це повідомляє football24.ua.

У стартовому складі господарів на матч вийшов український захисник Олександр Кучер. 36-річний оборонець відіграв весь матч і відзначився забитим голом.

Після подачі з кутового, м'яч відлетів до Кучеру, захисник в один дотик пробив по воротах суперника, а снаряд залетів у "дев'ятку".

Влучний постріл Кучера зробив рахунок у матчі 5:1 на користь його команди. Підсумковий результат гри - 6:1.

Нагадаємо, Сівасспор вилетів з Кубку Туреччини через автогол Рибалки.

Також, Кучер вирішив стати тренером.

Джерело - football24.ua.