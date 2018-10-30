Бланко Лещук відзначився дублем у матчі Сегунди. ВІДЕО

Орендований у Шахтаря форвард Малаги Густаво Бланко Лещук забив два голи в матчі 11-го туру Сегунди проти Нумансії.

Клуб Лещука, завдяки його дублю переміг з рахунком — 2:0.

На 1-й хвилині він відкрив рахунок, а на 47-й забив другий м'яч. В обох голах йому асистував Мамаду Коне. Перемога дозволила Малазі залишитися лідером Сегунди і продовжувати випереджати Гранаду на 2 очки.

Для Бланко Лещука цей гол став шостим у чемпіонаті, він вийшов на п'яте місце в гонці бомбардирів.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда

11 тур

29 жовтня

Малага — Нумансія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 1 Лещук, 2:0 — 47 Лещук.

Раніше Лещук приніс перемогу Малазі над клубом Зозулі.

Раніше Лещук зганьбився на всю країну через свою брехню.

Джерело - Чемпіон.