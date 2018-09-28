Мораес та Бланко-Лещук зганьбилися через свою брехню. ВІДЕО

Нападників Шахтаря Густаво Бланко-Лещука (виступає за Малагу на правах оренди) та Жуніора Мораеса не запрошували виступати за збірну України.

Про це розповів ведучий ПроФутбол та журналіст Ігор Циганик.

У вересні двоє гравців Шахтаря - форварди Жуніор Мораес і Густаво Бланко-Лещук, який виступає в оренді за Малагу, повідомили в інтерв'ю закордонним ЗМІ про пропозицію виступати за збірну України.

Незабаром журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив, що Бланко-Лещук не отримував пропозицій про виступи за Україну. Та ж інформація і у ведучого ПроФутбол Ігоря Циганика, який зазначив також, що подібний варіант не розглядається і у випадку з Жуніором Мораесом.

"Проти натуралізації Мораеса. Не проти натуралізації взагалі, але тут - проти. Знаю точно: його ніхто не запрошував до збірної. Так само, як і Бланко-Лещука. Не дуже його хочуть у збірній. Чи не робота це агентів? Думаю, що так", - сказав Циганик в інтерв'ю YouTube-передачі ТаТоТаке.

У той же час, ведучий не проти натуралізації фулбека Шахтаря Ісмаїлі, який ще не був заграний у складі збірної Бразилії, хоча отримував виклик до розташування національної команди.

"Якщо Ісмаїлі виявить бажання, я за його натуралізацію", - заявив Циганик.

На даний момент у збірній виступає натуралізований бразилець Марлос, на рахунку якого 9 поєдинків у складі синьо-жовтих.

Джерело - YouTube.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua