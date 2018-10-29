ФК Львів не останній, хто забере очки в Динамо, — журналіст. ФОТО

Відомий журналіст Ігор Лінник поділився думками про майбутнє київського Динамо після поразки від ФК Львів.

На своїй сторінці у Facebook він написав:

"Матч зі Львовом — далеко не останній в цьому чемпіонаті України, де київське Динамо втратить очки. На мою думку, цей склад здатний вигравати не більше 60-70 відсотків матчів у внутрішніх турнірах. Тим більше, якщо суперники грають проти нього лише від оборони. Я б навіть сказав, що й ці 60-70 відсотків — швидше досягнення тренерського штабу Динамо, ніж недобір очок", — написав Лінник.