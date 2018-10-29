ФК Львів залишився без преміальних після перемоги над Динамо

Гравці футбольного клубу Львів, який мінімально переграв київське Динамо в матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги, залишився без преміальних.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

"Найприкріше для Львова у цій ситуації те, що київський подвиг не матиме фінансової винагороди. На тижні команді оголосили, що преміювання скасовується", — написав Бурбас.

Найприкріше для Львова у цій ситуації те, що київський подвиг не матиме фінансової винагороди. На тижні команді оголосили, що преміювання скасовується🤷🏻‍♂️ — Igor Burbas (@iburbas) 28 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, тренер Львова став найкращим у 13 турі.

А журналіст Артем Франков заявив, що Хацкевич повинен піти у відставку.

Джерело - Чемпіон.