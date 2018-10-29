Та відчепіться! Не дам вам інтерв'ю ніколи в житті: Ракицький нагрубив журналісту

Захисник донецького Шахтаря і збірної України з футболу Ярослав Ракицький відмовився відповідати на питання журналіста Профутбол Сергія Пейчева.

Про це написав сам представник мас-медіа у своєму Instagram.

"Та відчепіться! Не дам вам інтерв'ю ніколи в житті ". Ярік спілкується з журналістами. Ну що тут сказати? ", - написав Пейчев.

Діалог відбувся після матчу чемпіонату України з Арсеналом, в якому Шахтар переміг з рахунком 3:0.

Джерело - instagram/sergiy.peichev.