Сачко: Якість гри забудеться, а результат залишиться

Головний тренер Ворскли Василь Сачко дуже задоволений перемогою своєї команди над Олімпіком.

Про це сказва сам тренер команди.

"Якість гри забудеться, а результат залишиться. Сьогодні складно порівняти ступінь готовності і ступінь втоми. Так, ми почали перший тайм не так, як хотіли. Створили собі проблеми, спасибі Даллку.

Але другий тайм показав, що у нас є ресурси і сили. Ми виглядали непогано, працювали з подвійною віддачею. Я дуже радий, що ми виграли цю гру", – сказав Сачко.