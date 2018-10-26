Че Че Радий, що допоміг команді результативною дією

Автор асисти в переможному для Динамо матчі над Ренном в третьому раунді Ліги Європи хавбек Че-Че поділився враженнями від зустрічі.

Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Я дуже радий, що допоміг команді результативною дією. Також задоволений, що, пропустивши п'ять ігор — вийшов на поле і відразу приніс користь команді. Тому зараз я щасливий.Я повинен багато працювати і кожного дня намагатися ставати краще, ніж учора. Відчуваю, що поступово звикаю до нового для себе футболу і прогресую", — сказав Че Че.