Морозюк: Як можна потрапити у поперечку?

Гравець Динамо Микола Морозюк розповів про свій епізод на перших хвилинах матчу Ренн — Динамо.

Його слова наводить сайт Трибуна.

"Як можна потрапити так у поперечку? Я хвилин 15 не міг в це повірити... Загалом Ренн, можливо, з боку виглядав агресивним. Пропущений м'яч, вважаю не є якимось моментом, таких епізодів можна і з центру поля пробити. Але це футбол... У цілому — ми виглядали дуже непогано", — заявив Морозюк.