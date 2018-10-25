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Одразу шість футболістів поновили контракти з Інтером

Сьогодні 21:48 181 0
Одразу шість футболістів поновили контракти з Інтером

Шість гравців міланського Інтера поставили підпис під новими трудовими угодами.

Про це повідомляє прес-служба міланського клубу.

"Інтер радий повідомити про продовження контрактів Марсело Брозовіча, Жоао Міранди, Матіаса Весіно, Антоніо Кандреви, Естевана Дальберта та Роберто Гальярдіні", – йдеться в повідомленні.

Тривалість дії нових угод у гравців різна: Брозовіч (2022), Кандрева (2021), Дальберт (2023), Гальярдіні (2023), Міранда (2020), Весіно (2022).

Нагадаємо, що гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса.

Та Інтер все ж поступився гранатовим.

Джерело - football24.

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