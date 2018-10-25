Одразу шість футболістів поновили контракти з Інтером

Шість гравців міланського Інтера поставили підпис під новими трудовими угодами.

Про це повідомляє прес-служба міланського клубу.

"Інтер радий повідомити про продовження контрактів Марсело Брозовіча, Жоао Міранди, Матіаса Весіно, Антоніо Кандреви, Естевана Дальберта та Роберто Гальярдіні", – йдеться в повідомленні.