Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО

Півзахисник Інтера Марцело Брозович як міг намагався вберегти ворота від м'ячів Барселони.

У другому таймі він ліг під час штрафного Суареса - на випадок, якщо м'яч пролетить під стінкою. Спрацювало! Стінка підстрибнула, і хорват заблокував удар.

Цікаво, що оригінальність хорвата змусила посміхнутися Лео Мессі, який не брав участі в матчі через перелом руки.

Lionel Messi's reaction 😂



That's how to defend the under-the-wall free-kick ✅



Marcelo Brozovic had done his homework this week... pic.twitter.com/7U8AKKQs5k