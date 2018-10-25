Українький клуб розмістить на футболках фото Павла Зіброва

Першоліговий Миколаїв може нанести на футболку портрет і рядок з пісні Павла Зіброва.

Про це клуб повідомив у своєму Twitter.

Нещодавно ірландський клуб Богеміанс на своїй формі розмістили портрет Боба Марлі, який колись виступав на місцевому стадіоні. Один з уболівальників Миколаєва запропонував щось таке придумати і Миколаєву.

Клуб підтримав цю ідею - за потрібну кількість "лайків" пообіцяв нанести фото Павла Зіброва.

Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва 😎 С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все 😏 https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 жовтня 2018 р.

Потрібні вподобайки були зібрані за ніч.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни 💂‍♀️🎵🎶#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 жовтня 2018 р.

Джерело - twitter/mfcmykolaiv.