Стало відомо скільки Реал заробив в Лізі чемпіонів

Реал Мадрид заробив 88,6 млн євро за минулий розіграш Ліги Чемпіонів.

Про це повідомила прес-служба УЄФА.

Одна лиш перемога в київському фіналі принесла клубній скарбниці "вершкових" 15,5 млн євро. Ліверпуль, що залишився за крок до тріумфу, отримав від УЄФА 81,2 млн євро (11 млн за участь у фіналі).

У Лізі Європи справи йдуть куди скромніше. Минулорічний переможець Атлетіко отримав 16,1 млн євро за перемогу в другому за значущістю євротурнірі.

Всього ж за минулий сезон УЄФА заплатила 1,4 млрд клубам, виступаючим в Лізі Чемпіонів, і ще 428 млн євро учасникам Ліги Європи.

Нагадаємо, Конте готовий очолити Реал.

Також, звільнення Лопетегі дорого коштуватиме Реалу.

Джерело - ua-football.